2024-03-03 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء تقارير عن “مجزرة دوار النابلسي”، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين إثر قصف إسرائيلي أثناء تجمعهم حول قافلة مساعدات الخميس الماضي. كما دعا المجلس في بيان الأحد، إسرائيل إلى تسهيل وصول المعونات الإنسانية الكافية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة […]

ظهرت المقالة مجلس الأمن: 2.2 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في غزة أولاً على ايرث نيوز.