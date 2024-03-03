2024-03-03 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمصرع واصابة 4 أشخاص بحادثين مروريين منفصلين في العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ” ايرث نيوز” ، إن “مفوضا في نجدة بغداد لقي حتفه فيما اصيب اثنان اخران بجروح نتيجة تعرض دورية لحادث اصطدام من قبل عجلة مدنية كان صاحبها يقودها بسرعة، وعدم الانتباه ضمن ساعة 55 في مدينة […]

ظهرت المقالة بحادثين منفصلين..مقتل وإصابة ثلاثة منتسبين وحماية شخصيات يدهس مدنياً في بغداد أولاً على ايرث نيوز.