قبضات العراق تشارك في بطولة العالم بإيطاليا

2024-03-03 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيستهل منتخبنا الوطني بالملاكمة، يوم الثلاثاء المقبل مشاركته في منافسات بطولة العالم في مدينة ميلانو الإيطالية، والمؤهلة لأولمبياد باريس صيف العام الحالي.وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، هيثم عبد الحميد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللجنة الأولمبية تعول كثيراً على الملاكمين الثلاثة علي قاسم حمدان وزن 63،5 كغم وكرار حيدر إسماعيل وزن 71 كغم ومحمد ستار صالح وزن 57 كغم، في تقديم مستويات متميزة والمنافسة بشرف على خطف بطاقات التأهل الرسمية الى الأولمبياد المقبل".وأضاف أن " اللجنة الأولمبية، أقامت ضمن خطتها الرامية لتحضير الأبطال الى المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، معسكرا ًتدريبياً للأبطال الثلاثة في العاصمة الكوبية هافانا، استمر لمدة شهر كامل تحت إشراف المدرب الكوبي إليسوس بايوت الذي تعاقدت معه اللجنة الأولمبية قبل عام لإعداد ملاكمينا، تحضيراً للاستحقاقات الخارجية، كما تكفلت اللجنة الأولمبية بكامل نفقات المعسكر التدريبي الخارجي الذي أقيم في كوبا".ويستهل البطل كرار حيدر منافساته مع الإيطالي كاڤالارو سالڤاتور يوم الثلاثاء الخامس من الشهر الحالي، ويواجه زميله علي قاسم حمدان، منافسه الإسباني فلوريس لوكو في أولى مبارياته يوم الثلاثاء المقبل أيضاً، فيما سيلتقي الملاكم محمد ستار، الفائز من النزال الذي سيجمع بين لاعب من منتخب المغرب، مع لاعب من منتخب اللاجئين يوم الجمعة المقبل.