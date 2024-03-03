نجوم العراق.. دهوك يتنازل لزاخو والزوراء يتراجع والجوية ينفرد بالصدارة

2024-03-03 10:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر نادي القوة الجوية ترتيب الاندية بعد نهاية الجولة السابعة عشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 41 نقطة، يليه الشرطة بالوصافة برصيد 36 نقطة، بينما قفز زاخو للمركز الثالث برصيد 28 بعد فوزه المهم على الزوراء بهدف وحيد.

وتراجع دهوك للمركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد خسارته امام الميناء بثنائية نظيفة، وبنفس الرصيد جاء نوروز بالمركز الخامس بفارق الأهداف عن دهوك، بينما تراجع الزوراء للمركز السادس بعد نتائجه غير الملبية للطموح وخسارته الاخيرة امام زاخو برصيد 26 نقطة.

وحل فريق الطلبة بالمركز السابع بنفس رصيد الزوراء لكن بفارق الأهداف، وبالمركز الثامن جاء النفط برصيد 24 نقطة، يليه نفط ميسان بالمركز التاسع برصيد 23 نقطة، وبنفس الرصيد يأتي الحدود بالمركز العاشر لكن بفارق الأهداف.

وجمعت ثلاث فرق 20 نقطة وكان الترتيب حسب فارق الاهداف، اذ جاء اربيل بالمركز 11، والميناء بالمركز 12، ثم النجف بالمركز 13، وحل كربلاء بالمركز 14 برصيد 19 نقطة، وبنفس الرصيد جاء الكهرباء بالمركز 15 لكن بفارق الأهداف، بينما جاء نفط البصرة بالمركز 16 برصيد 18 نقطة، وحل الكرخ بالمركز 17 برصيد 14 نقطة، ثم امانة بغداد بالمركز 18 برصيد 12 نقطة، فالقاسم بالمركز 19 برصيد 11 نقطة، وبالمركز الأخير نفط الوسط برصيد 7 نقاط .