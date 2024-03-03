2024-03-03 11:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

كشفت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الأحد (3 آذار 2024) عن انقاذ مواطن من موت محقق بعد إصابة بليغة تعرض لها إثر هجوم مسلح.

وذكر اعلام شرطة كربلاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ونتيجة للحس الأمني العالي لدى منتسبي قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة وخلال توجه أحد المنتسبين الى داره خلال وقت استراحته تفاجئ بمشاهدة أحد المواطنين وهو يتعرض لإطلاق نار على يد شخص آخر مما أدى إصابة المجنى علية إصابة بليغة".

واضاف: "بعد ذلك بادر المنتسب بالاتصال بشكل فوري بشرطة النجدة وتم على الفور تعقب عجلة المتهم وتشكيل فريق عمل من دورتين ضمن قاطع المسؤولية ومن ثم نقل المصاب الى المستشفى"، مبيناً انه "خلال عشرة دقائق تمكنت المفرزة من محاصرة المتهم والقبض عليه".

وأشار الباين الى ان "فريق العمل تمكن بإيصال المتهم الى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".