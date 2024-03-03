رئيس أركان الجيش يكشف تفاصيل اجتماعات اللجان العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي

2024-03-03 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله، استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وقال يار الله الذي يترأس اللجنة العسكرية العليا في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "الزيارة التي حصلت في عام 2023 برئاسة وزير الدفاع وحضوري ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس أركان البيشمركة وعدد من الضباط الى واشنطن للفترة من 6 الى 8 آب من عام 2023 ناقشت الكثير من القضايا ومنها ملف إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق"، مبيناً أن "خلاصة البيان كان الاتفاق على تشكيل لجنة عليا من العراق وأيضا لجنة عليا من قوات التحالف تأخذ على عاتقها إنهاء مهمة التحالف الدولي وبتوقيتات زمنية".

وأضاف، أن " القائد العام للقوات المسلحة أمر بعد عودتنا من واشنطن بتشكيل اللجنة العليا برئاستي وعضوية عدد من الضباط وكانت اللجنة عسكرية بحتة، بينما من جانب التحالف تشكل لجنة برئاسة قائد قوات المنطقة الوسطى الأمريكية".

ولفت الى أن " ثلاث لجان شكلت بعد انعقاد الجلسة الأولى برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، الأولى تتعلق بتقييم داعش الإرهابي، والثانية لجنة البيئة العملياتية التي تتعلق بساحات العمليات فيما تتمحور الثالثة على قدرات القوات الأمنية العراقية "، مضيفاً: "نحن في الجانب العراقي شكلنا اللجان حيث كانت لجنة تقييم داعش ولجنة البيئة والعملياتية ولجنة القدرات".

وتابع: أنه تم عقد الاجتماع الأول فيما عقد في الأسبوع الماضي الاجتماع الثاني وسيكون كل 15 يوماً هنالك اجتماعات"، مبيناً أن " الاجتماعات مستمرة وتسير بشكل سلس وصولاً إلى ملف تحديد التوقيتات الزمنية لإنهاء مهمة التحالف في العراق".

وأوضح يار الله أن " هناك جدية لمسناها في الاجتماعات لدى التحالف الدولي وأن هنالك تجاوباً من قبل التحالف بما يتعلق بمتطلباتنا وماذا نحتاج منهم ".

وبين أن " التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي ولا توجد لديه أي قوات عسكرية على الأرض وهذا العمل مناط فقط لقواتنا الأمنية بمختلف المسميات من الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية".

ولفت رئيس أركان الجيش إلى أن " النقاش مع التحالف الدولي يركز على الجانبين الجوي والاستخباري"، مضيفاً: "أما من الناحية البرية فنحن قادرون على أداء مهامنا ولا نحتاج لأي قوة لدعمنا أو إسنادنا".

وأشار الى أن "الرؤية العراقية هي إنهاء مهمة التحالف بالكامل ، و تحديد سقف زمني لإنهاء مهمة التحالف بالكامل مع الانتقال الى مرحلة الشراكة الثنائية ووفق مذكرات تفاهم بين وزارة الدفاع العراقية وعدد من دول التحالف مبيناً أن مهمة اللجنة العسكرية تقتصر على إنهاء تواجد التحالف الدولي فيما عملية تأطير العلاقات الثنائية ستكون من مهام وزارة الدفاع والوزارات الأخرى"، مؤكداً أن "مع الولايات المتحدة لدينا اتفاقية الإطار الستراتيجي والتي هي جزء منها الجانب الأمني من خلالها ينبثق موضوع المذكرات الثنائية إضافة إلى انتقال العلاقات الثنائية لمستويات أخرى مع الدول المشاركة في التحالف الدولي.