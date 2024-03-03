الفنان أزهر كبة يطلق ألبومه الموسيقي الخامس

2024-03-03 11:24:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-أحمد سميسمأطلق عازف آلة السنطور الفنان العراقي أزهر كبة ألبومه الموسيقي الخامس بعنوان (جلجامش).وقال كبة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): " أصدرت البومي الموسيقي الخامس بعنوان (جلجامش) ضمن سلسلة الإصدارات الصوتية لآلة السنطور التراثية العراقية بصور معاصرة"وأضاف: "يضم الألبوم سبع مقطوعات موسيقية من تأليفي وتوزيعي منها جلجامش، ليلة الحنة، موعد في القشلة، عشق بغدادي، ألحان من الفرات، وغيرها"ولفت الى أن "هناك أربع أغانٍ، اثنتان منها للفنان الكبير فاضل عواد وموسيقى بغداد للفنان منير بشير والفنان الكبير الراحل ياس خضر، وتحاكي موسيقى الألبوم مراحل عدة بين السلم والحب والخير والشجاعة، فضلاً عما دار في مخيلتي من خلال البحث عن جلجامش في الروايات والأساطير".وأشار الى أن " البوم جلجامش يعتبر من الألبومات الموسيقية الفريدة من نوعها على آلة السنطور كونها تضم الغناء الأوبرالي للفنانة simona chakarjaneva من مقدونيا ".وأوضح أن "الألبوم الموسيقي متوفر على جميع المنصات الموسيقية مثل أنغامي وسبوتيفاي وعلى السوشل ميديا".يذكر أنه صدر للفنان الموسيقي أزهر كبة ألبومات موسيقية سابقة منها حكايات موسيقية، عمري 3000 سنة، موسيقى الى روحك، على طريقتي، وآخرها جلجامش.