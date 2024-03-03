2024-03-03 11:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاحد (3 آذار 2024)، انخفاضًا طفيفاً في البورصات الرئيسة، لتصل لأكثر من 150 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 150.850 دينار بعدما سجلت يوم امس 151,100 دينار لكل 100 دولار".

ادناه قائمة أسعار الصرف لـ10 محافظات:

100$ = 151,100 البصرة

100$ = 150,700 أربيل

100$ = 150,750 السليمانية

100$ = 151,000 كربلاء

100$ = 150,800 كركوك

100$ = 150,900 بابل

100$ = 150,900 دهوك

100$ = 150,900 الموصل

100$ = 151,000 النجف

100$ = 150,900 بعقوبة