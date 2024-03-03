الدينار العراقيّ يتعافى قليلًا أمام الدولار.. قائمة بالأسعار في 11 محافظة
2024-03-03 11:24:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاحد (3 آذار 2024)، انخفاضًا طفيفاً في البورصات الرئيسة، لتصل لأكثر من 150 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 150.850 دينار بعدما سجلت يوم امس 151,100 دينار لكل 100 دولار".
ادناه قائمة أسعار الصرف لـ10 محافظات:
100$ = 151,100 البصرة
100$ = 150,700 أربيل
100$ = 150,750 السليمانية
100$ = 151,000 كربلاء
100$ = 150,800 كركوك
100$ = 150,900 بابل
100$ = 150,900 دهوك
100$ = 150,900 الموصل
100$ = 151,000 النجف
100$ = 150,900 بعقوبة