نيمار يتغزل في نجم ريال مدريد (صورة)

2024-03-03 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، كلمات مدح لنجم فريق ريال مدريد.

ونشر فينيسيوس جونيور، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صور احتفالاته بإحراز هدفين من ملعب ميستايا، أمس السبت، أمام فالنسيا في الجولة ال27 من الليجا.

وعلق نيمار على إحدى الصور، قائلا: "أحبك يا ابني"، وأرفق مع التعليق رمزا تعبيرا لقلب.

يذكر أن المباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، بسبب إطلاق الحكم صافرة النهاية قبل لحظات من إحراز ريال مدريد هدف الفوز.

ودخل فينيسيوس خلال المباراة في مشادات مع جمهور فالنسيا في المدرجات، وتبادلا الإشارات بالأيدي.

المصدر: كوورة



