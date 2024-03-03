التقاعد: ملتزمون بصرف رواتب المتقاعدين في الأول من كل شهر

2024-03-03 11:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أوضحت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، سبب تأخر رواتب المتقاعدين لشهر آذار، مؤكدة أنها ملتزمة بصرف رواتب المتقاعدين في الأول من كل شهر.

وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تساءلت عن أسباب تأخر رواتب المتقاعدين لشهر آذار لعام 2024، وبصدد هذا الموضوع نود أن نوضح أن أسباب التأخر كانت مصادفة يوم 1 و2 من شهر آذار عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف، أن "هيئة التقاعد الوطنية ملتزمة بصرف رواتب المتقاعدين من الأول من كل شهر بالتنسيق مع دائرة المحاسبة في وزارة المالية وبدعم مباشر من وزيرة المالية طيف سامي وبمتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد".

وأكد، أن "الهيئة استكملت كافة إجراءات صرف رواتب المتقاعدين، وسترفع مساء هذا اليوم الموافق 3‏/3‏/2024 ، حيث سيتم الصرف بشكل تدريجي".

ودعا المتقاعدين ممن لم تصل رسائل نصية لهم، إلى "التوجه إلى منافذ الصرف والمصاريف لتسلم رواتبهم لشهر آذار 2024"، مؤكداً أن " الهيئة ملتزمة بصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي".