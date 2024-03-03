المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب المتقاعدين لشهر آذار 

2024-03-03 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين لشهر آذار.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة باشرت اليوم بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار الحالي".

واضاف انه "سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".

ودعت الوزارة وفقا للبيان "المتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".