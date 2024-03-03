اخبار العراق الان

الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › شابات السلة يحققن الفوز الأول في افتتاح منافسات البطولة العربية

شابات السلة يحققن الفوز الأول في افتتاح منافسات البطولة العربية

شابات السلة يحققن الفوز الأول في افتتاح منافسات البطولة العربية
شابات السلة يحققن الفوز الأول في افتتاح منافسات البطولة العربية
2024-03-03 11:30:02 - المصدر: واع
كركوك – واع - مهدي الربحاوي
تمكن منتخب الشابات بكرة السلة، اليوم الأحد، من تحقيق أول فوز على المنتخب العماني بنتيجة 14-3 في افتتاح منافسات البطولة العربية  3*3 تحت سن  18 سنة .
وقال رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" شابات نادينا افتتحن مشوارهن بالفوز على شابات المنتخب العماني صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 14-3".
وأضاف أن " هذه المشاركة الخارجية الثانية لنادينا على المستوى العربي ونأمل من خلالها اكتساب الخبرة وتطوير الرياضة النسوية في نادينا ، مؤكداً أن الفوز مهم جداً  لزرع الثقة لدى الفريق في مواصلة تقديم أفضل العروض".

واصل المتابعة على واع