شابات السلة يحققن الفوز الأول في افتتاح منافسات البطولة العربية

2024-03-03 11:30:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاويتمكن منتخب الشابات بكرة السلة، اليوم الأحد، من تحقيق أول فوز على المنتخب العماني بنتيجة 14-3 في افتتاح منافسات البطولة العربية 3*3 تحت سن 18 سنة .وقال رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" شابات نادينا افتتحن مشوارهن بالفوز على شابات المنتخب العماني صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 14-3".وأضاف أن " هذه المشاركة الخارجية الثانية لنادينا على المستوى العربي ونأمل من خلالها اكتساب الخبرة وتطوير الرياضة النسوية في نادينا ، مؤكداً أن الفوز مهم جداً لزرع الثقة لدى الفريق في مواصلة تقديم أفضل العروض".