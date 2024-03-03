2024-03-03 11:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاحد (3 آذار 2024)، عن الاطاحة بـ13 "سحنة سوداء" في عام 2024، بالتعاون مع المواطنين.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جهد مشترك لدوائر متعددة كان وراء الاطاحة، بشحنة أدوية تزن 40 طن مهربة وغير مفحوصة في المدخل الشمالي لمحافظة ديالى وهي الشحنة الـ 13 التي يتم الاطاحة بها خلال 2024".

واضاف، أن" اجمالي الادوية التي تم ضبطها في الشحنات السوداء - في اشارة الى شحنات نقل الادوية لمهربة - تصل لاكثر من 160 طن خلال اشهر معدودة"، لافتا الى أن "خطورتها تكمن في انها مجهولة المنشأ ولا يعرف مضاعفاتتها على المرضى لانها تضم العشرات من الانواع وهي قيد التدقيق والفحوصات".

واشار الى اأن" نصف الشحنات السوداء ضبطت من خلال تعاون مواطنين عبر الاتصال على الخطوط الساخنة التي وفرت نصف المعلومات التي كانت وراء ضبطها على الطرق الخارجية بالتنسيق مع الفرق الامنية المشتركة".

واعلن جهاز الامن الوطني، أمس السبت (2 اذار 2024)، احباط عمليات تهريب ما يقارب (40) طناً من الأدوية في محافظة ديالى.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تلقى بلاغاً يؤكد وجود مجموعة من عجلات الحمل محملة بالأدوية المهربة قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد"، مبينا انه "على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية باشرت قوة من جهازنا في محافظة ديالى بنصب كمين في إحدى سيطرات الدخول إلى المحافظة أفضى إلى ضبط عجلتي حمل نوع تريلة تحملان أدوية غير مسجلة وغير مفحوصة".

وأضاف البيان "كما ألقت مفارزنا القبض على (3) متهمين متورطين بالتهريب"، لافتا الى انه "أثناء التحقيق الأولي مع المتهمين اعترفوا بقدوم عجلات أخرى بنفس المسار، وعلى اثر تلك المعلومات تحركت القوة لنصب كمين آخر أطاح بعجلتين مع سائقيهما".