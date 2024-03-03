2024-03-03 11:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

فرضت احدى الجامعات العراقية مبالغ اضافية على طلبتها خلال مراسم حفل التخرج الجامعي تمثلت بمبالغ للصورة واخرى كتأمينات على "الروب".

وقال احد الطلبة لـ" بغداد اليوم"، إن " الجامعة حددت مبلغ 25 الف دينار لصورة التخرج، فيما تقوم بأخذ تأمينات على (الروب) قدرها 25 الف دينار ايضًا، وفي حال التقاط صور اضافية يتم اضافة مبالغ اخرى".

واشار الى أن "الجامعة ترعى حفل التخرج وفق ضوابطها حيث تقوم بترتيب المراسم وتفرض على الطلبة مبالغ الصور وتحدد الوان روب التخرج وفقرات الحفل وفق رؤية تحددها مسبقًا".

وناشد الطلبة الذي فضلوا عدم ذكر اسم الجامعة "وزارة التعليم العالي بمتابعة موضوع حفلات التخرج والاجراءات التي تفرضها ادارات الكليات بشانها للتماشى مع امكانية الطلبة ، فليس الجميع قادر على دفع هذه الرسوم".







