المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار

2024-03-03 11:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باشرت وزارة المالية ، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار.

وذكر اعلام وزارة المالية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة المالية / دائرة المحاسبة باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار الحالي، وسيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيأة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".

واضافت، انه "يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".