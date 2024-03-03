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“بركان” من “حزب الله” يضرب إسرائيل صباح اليوم في شمالها

“بركان” من “حزب الله” يضرب إسرائيل صباح اليوم في شمالها
“بركان” من “حزب الله” يضرب إسرائيل صباح اليوم في شمالها
2024-03-03 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف ‏موقع جل ‏العلام التابع للجيش الإسرائيلي صباح اليوم بصاروخ “بركان” وإصابته إصابة مباشرة. من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع سلسلة ضربات شمال البلاد، و أطلقت صفارات الإنذار. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخ “بركان” استهدف موقعا للجيش في الجليل الغربي. وكان “حزب الله” قد أعلن عن حصيلة عملياته يوم أمس […]

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