2024-03-03 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف موقع Berliner Morgenpost أن تكلفة التدفئة والكهرباء في ألمانيا ستسجل ارتفاعا كبيرا في عام 2024 عما كانت عليه قبل أزمة الطاقة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المستهلكين. وأوضح التقرير “نقلا عن تحليل Verivox”، أن تكلفة الكهرباء والوقود والتدفئة الحالية ارتفعت بنحو 1534 يورو (1662 دولارا) سنويا مقارنة بما أنفقته الأسرة المتوسطة في […]

ظهرت المقالة تقرير: الأسر الألمانية مثقلة بأعباء تكاليف الطاقة أولاً على ايرث نيوز.