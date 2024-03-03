2024-03-03 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد المستشار الأمني السوداني أحمد حسن محمد في حديث لصحيفة “WSJ” أن إيران طلبت من الجيش السوداني السماح لها ببناء قاعدة على البحر الأحمر، وأن الخرطوم رفضت طلبها. وقال إن إيران زودت الجيش السوداني بمسيرات، وعرضت تقديم سفينة حربية تحمل مروحيات إذا منح السودان الإذن لها بإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر. وأضاف: […]

ظهرت المقالة الايرانيون يقدمون عروضا مغرية الى السودان لبناء قاعدة عسكرية على البحر الاحمر والاخيرة ترفض أولاً على ايرث نيوز.