الثامنة تكشف ابرز الملفات التي بحثها رئيس حكومة الإقليم في واشنطن

2024-03-03 11:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اثناء زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية، عدة اجتماعات بحثوا فيها العلاقات بين بغداد واربيل وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. مضى أسبوع ومازال رئيس حكومة إقليم كوردستان والوفد الحكومي المرافق له في اميركا، وبحسب بيانات مسرور بارزاني فانه عقد واحدا وعشرين لقاءا مع المسؤولين الاميركيين والجالية الكلدانية الاشورية خلال زيارته الى الولايات المتحدة. وتركزت اجتماعات وفد حكومة إقليم كوردستان، على الملفات السياسية والتجارية والاقتصادية والدولية والعلاقات بين بغداد واربيل وقرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن إقليم كوردستان. اخر سلسلة اجتماعات وفد حكومة الإقليم كانت مع الجالية الكلدانية الاشورية في اميركا، وبحثوا فيها أوضاع المسيحيين في