الخنجر للثامنة: منصب رئيس البرلمان العراقي من استحقاق المكون السني

2024-03-03 11:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

في وقت اشتدت فيه الخلافات على منصب رئيس مجلس النواب العراقي، دعا رئيس حزب السيادة خميس الخنجر في تصريح لقناة الثامنة الى عقد جلسة عاجلة لحسم هذا المنصب. بعد انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من البرلمان، مازال منصب رئيس البرلمان شاغرا ويدار بالوكالة ولم تتوصل الجهات السياسية الى اتفاق بشأن ذلك المنصب لغاية الان. رئيس حزب السيادة خميس الخنجر دعا في تصريح لقناة الثامنة الى عقد جلسة عاجلة في مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس البرلمان، واكد اصدار بيان من قبل جميع نواب المكون السني والجهات السنية يطالبون فيه باستحقاقهم في استلام منصب رئيس مجلس النواب. وجاء في