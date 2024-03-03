دون ذكر للإيرادات.. وزارة النفط تعلن كمية صادرات الشهر الماضي

2024-03-03 12:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي



اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية لشهر شباط الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميلا

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(183) الف و(554) برميل ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (433) الف و (126) برميل . اما الصادرات الى القيارة فبلغت (975) الف و (631) برميل .

وبلغ معدل صادرات النفط الخام النهائية لشهر شباط الماضي (3) مليون و(434) الف (218) برميل / يوم ، حيث كان معدل التصدير من البصرة (3) مليون و (385) الف و (640) (برميل / يوم) ، ومن الاردن بلغ (14) الف و (935) (برميل / يوم )، أما القيارة فكان معدل التصدير (33) الف و (642) ( برميل / يوم) .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

