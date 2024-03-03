النفط تعلن عن الإحصائية النهائية للكميات المصدرة خلال شباط الماضي

2024-03-03 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن الاحصائية النهاية للكميات المصدرة خلال شهر شباط الماضي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموع الصادرات النفطية لشهر شباط الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل".

واضاف البيان ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(183) الف و(554) برميل، فيما كانت الصادرات الى الاردن (433) الف و (126) برميل، اما الصادرات الى القيارة فبلغت (975) الف و (631) برميل".

وتابع ان "معدل صادرات النفط الخام النهائية لشهر شباط الماضي بلغ (3) مليون و(434) الف (218) برميل/ يوم، حيث كان معدل التصدير من البصرة (3) مليون و (385) الف و(640) (برميل / يوم)، ومن الاردن بلغ (14) الف و(935) (برميل / يوم )، أما القيارة فكان معدل التصدير (33) الف و(642) برميل/ يوم".