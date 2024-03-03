بكمية 60 ألف طن .. ترقب لبناني لوصول شحنتين من "الفيول" العراقي

2024-03-03 12:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في مؤسسة كهرباء لبنان، بترقّب وصول شحنتَين من "الفيول" العراقي بحمولة 60 ألف طن مطلع آذار الحالي.

وأشار المصدر، إلى أنه يُفترض أن يتواصل وصول الشحنات الست المتفق عليها من "الفيول" العراقي بين شهرَي آذار ونيسان المقبلَين.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في شهر آب من العام 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحا أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.