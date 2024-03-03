النفط تعلن الاحصائية النهائية للكميات المصدرة لشهر شباط الماضي

2024-03-03 12:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط ، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، عن الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "وزارة النفط اعلنت عن مجموع الصادرات النفطية لشهر شباط الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل ( تسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة واحدى عشر برميلا)".

واشارت، الاحصائية ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(183) الف و(554) برميل ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (433) الف و (126) برميل . اما الصادرات الى القيارة فبلغت (975) الف و (631) برميل".

واوضحت ان "معدل صادرات النفط الخام النهائية لشهر شباط الماضي بلغ (3) مليون و(434) الف (218) برميل / يوم ، حيث كان معدل التصدير من البصرة (3) مليون و (385) الف و (640) (برميل / يوم) ، ومن الاردن بلغ (14) الف و (935) (برميل / يوم )، أما القيارة فكان معدل التصدير (33) الف و (642) ( برميل / يوم)".