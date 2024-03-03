التقاعد تعلن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بشكل تدريجي

2024-03-03 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيأة التقاعد الوطنية ، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بشكل تدريجي.

وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيأة التقاعد الوطنية اعلنت عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر اذار وبشكل تدريجي".

ودعت الهيأة وفقاً للبيان "المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".

وفي وقت سابق من ، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، باشرت وزارة المالية ، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار.

وذكر اعلام وزارة المالية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة المالية / دائرة المحاسبة باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار الحالي، وسيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيأة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".