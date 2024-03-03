مصدر في حماس: اتفاق الهدنة في غزة قد يتم خلال “24 إلى 48 ساعة”

2024-03-03 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مصدر في حركة “حماس” أن اتفاق الهدنة في غزة قد يتم خلال “24 إلى 48 ساعة” في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية. وقال المصدر حسب وكالة “فرانس برس”: “اليوم الأحد تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا للاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة”. ووصلت […]

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