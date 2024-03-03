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السوداني وهمام حمودي يؤكدان ضرورة حسم ملف المحافظات وتفعيل دور البرلمان

السوداني وهمام حمودي يؤكدان ضرورة حسم ملف المحافظات وتفعيل دور البرلمان
السوداني وهمام حمودي يؤكدان ضرورة حسم ملف المحافظات وتفعيل دور البرلمان
2024-03-03 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي، ضرورة حسم ملف المحافظات وتفعيل دور البرلمان. وذكر بيان لمكتب حمودي ورد وكالة ايرث نيوز، أن رئيس المجلس الأعلى ، استقبل محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وبحثا تطورات الساحة السياسية وقضايا وطنية حيوية. وخلال اللقاء، اكد الطرفان ضرورة حسم ملف المحافظات […]

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