2024-03-03 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي، ضرورة حسم ملف المحافظات وتفعيل دور البرلمان. وذكر بيان لمكتب حمودي ورد وكالة ايرث نيوز، أن رئيس المجلس الأعلى ، استقبل محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وبحثا تطورات الساحة السياسية وقضايا وطنية حيوية. وخلال اللقاء، اكد الطرفان ضرورة حسم ملف المحافظات […]

ظهرت المقالة السوداني وهمام حمودي يؤكدان ضرورة حسم ملف المحافظات وتفعيل دور البرلمان أولاً على ايرث نيوز.