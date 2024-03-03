2024-03-03 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “استمراراً لنهج الحكومة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، لما يمثله الفساد من مخاطر تؤثر سلباً على المؤسسات الحكومية والخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، ومن […]

ظهرت المقالة توجيهات جديدة من السوداني تخص مكافحة الفساد أولاً على ايرث نيوز.