2024-03-03 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن الاحصائية النهاية للكميات المصدرة خلال شهر شباط الماضي. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مجموع الصادرات النفطية لشهر شباط الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل”. واضاف البيان ان […]

ظهرت المقالة النفط: كمية الصادرات لشهر شباط الماضي بلغت (99) مليوناً و(592) ألفاً و(311) برميلاً أولاً على ايرث نيوز.