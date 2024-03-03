2024-03-03 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، انطلاق عمليات “وعد الحق” الثانية لتطهير الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار. وقالت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “قوات مشتركة من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بإسناد من قيادة القوة الجوية وطيران الجيش، انطلقت بعملية أمنية كبيرة لتطهير الصحراء الغربية من تواجد العناصر الإرهابية في محافظة الأنبار”. وأضاف […]

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