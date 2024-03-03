2024-03-03 13:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في حادثة غريبة من نوعها في العراق، تلاحق الأعراف والتقاليد العشائرية مواطناً تعرض للتسليب في منطقة الجزيرة بمحافظة البصرة، لمنعه من مقاضاة المتورطين بعملية التسليب.

المواطن (س) من اهالي قضاء شط العرب، تعرض رفقة اصدقائه للتسليب في مكان منعزل عند حافة شط العرب، حيث ترجل السارقان من قارب صغير (بلم) و هددوهم بالسلاح ليسحبا هواتفهم ونقودهم، إلا أنهم قاوموا حتى أمسكوا بهما ليتسبب الحادث بإصابة أحد الأصدقاء بقدمه بواسطة (سلاح الصيد)، لينتهي بهم المطاف بإقتياد السارقين إلى مركز الشرطة.

المواطن (س) يفيد بحديثه لوكالة شفق نيوز، قائلاً إنه "منذ وقت الحادثة وحتى الآن نتعرض لضغوطات اجتماعية لغرض تسوية الامر والتنازل عن القضية"، ويضيف "اكملنا الآن متطلبات الشكوى، وننتظر حكم القاضي على المجرمين، فإن تنازلتُ لربما يقومان بارتكاب جريمة اخرى مع غيرنا".

من الجدير بالذكر أن قضايا القتل والتسليب غالبًا ما تنتهي بمباحثات عشائرية خارج اروقة المحاكم حيث تتدخل أطراف وساطة بين طرفي القضية لتوصلهما إلى تسوية تمكنهم من الابتعاد عن الشكاوى والمحاكم او تخفف عليهم المحكومية في بعض القضايا الكبيرة.