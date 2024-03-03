العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر آذار لاكثر من مليوني أسرة

2024-03-03 13:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، اطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر آذار لاكثر من مليوني اسرة

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "الوزارة اعلنت اطلاق راتب اعانة الحماية الاجتماعية لأكثر من مليونين و(١٥٦) الف أسرة بمبلغ اجمالي يصل الى أكثر من (٤٦٧) مليار دينار، داعية الأسر الى مراجعة منافذ الصرف لأستلام اعاناتهم".

وبين رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي ان "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و (٥٦٣) ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (٣٧٨) مليار دينار،

فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (٥٨٣) ألفاً بمبلغ يصل أكثر من (٨٩) مليار دينار".