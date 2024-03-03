مصدر بحكومة كردستان يكشف عبر "بغداد اليوم" موعد إطلاق رواتب موظفي الإقليم

2024-03-03 13:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، عن موعد اطلاق وزارة المالية تخصيصات رواتب الإقليم.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "وزارة المالية في الإقليم، سترسل، اليوم الاحد، ميزان المدفوعات للشهر الماضي وقائمة بيانات بأعداد الموظفين إلى وزارة المالية الاتحادية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، ان "وزارة المالية الاتحادية، ستطلق مبلغ 618 مليار دينار يوم غد الاثنين".

وفي (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".

وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى " ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".



