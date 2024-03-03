الاطاحة بمتهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية

2024-03-03 13:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

استخبرت مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهـاب في بغداد الرصافة عن معلومات تتعلق بقيام

متهم يدعي أنه يعمل بصفة ضابط في وزارة الداخلية ويقوم بإيهام المواطنين بالتعيين وإصدار إجازات حمل السلاح مقابل مبالغ مالية.

على الفور تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات عن المشتبه به، وبعد استحصال الموافقات القضائية واستكمال جميع الإجراءات الأصولية، تمكنت المفارز بكمين محكم من القاء القبض عليه.

ولدى التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية.

دونت أقواله وأُحيل الى الجهات المعنية استعداداً لمثوله امام القضاء لينال جزاءه العادل.