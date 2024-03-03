الإعلام الأمني: الصفحة الأولى من عملية وعد الحق الثانية تقع ضمن 3 قواطع

2024-03-03 13:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

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انطلاق الصفحة الأولى من عملية *وعد الحق* الثانية

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بسم الله الرحمن الرحيم

(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا)

صدق الله العلي العظيم

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بعد التوكل على الله وبهمة الغيارى وعلى ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم الأحد عملية وعد الحق الثانية بصفحتها الأولى، ضمن قواطع قيادات عمليات (الجزيرة والأنبار وكربلاء)، إذ اشتركت في هذه المرحلة التي يشرف عليها نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه قائد القوات البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وضباط الركن ، قوات من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. وبعض الصنوف الخدمية والساندة ..

وتأتي هذه العملية بناءً على معلومات استخبارية للضغط على المفارز الإرهابية وتطهير الصحراء من مخلفاتهم، وصولاً إلى الحدود الدولية بالتعاون والتنسيق مع قوات الحدود ..

لقد حددت قطعاتنا الأمنية البطلة أهدافها في هذه المرحلة ووضعت الخطط المرسومة لتنفيذها لدحر ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم الخاوية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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3 آذار 2024

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