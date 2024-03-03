وزير الداخلية يكلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مديرا عاما للمرور

2024-03-03 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، اللواء رعد مهدي عبد الصاحب بمنصب مدير المرور العامة واللواء محمد محمود جواد بمنصب مدعي عام لمحكمة قوى الأمن الداخلي الثالثة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب بمنصب مدير المرور العامة".

وأضاف أن الشمري كلف أيضاً مدير المرور السابق اللواء محمد محمود جواد بمنصب مدعي عام لمحكمة قوى الأمن الداخلي الثالثة".