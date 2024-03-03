الوائلي: نظام الإسكودا سيمضي في جميع المنافذ الحدودية ولا رجعة فيه

2024-03-03 13:24:01 - المصدر: واع

البصرة – واع – سعد السماك

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن نظام الإسكودا سيمضي في جميع المنافذ الحدودية ولا رجعة فيه، فيما أشار الى أن هذا النظام سيعظم الإيرادات ويمنع التزوير والتلاعب.

وقال الوائلي في كلمته خلال افتتاح أتمتة الجمارك في منفذ أم قصر، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): انه "انطلاقاً من دور هيئة المنافذ الحدودية والرقابة والأشراف على عمل كافة الدوائر في المنافذ البرية والبحرية الجوية نبارك هذا الجهد الكبير".

واشار، الى انه "في العام 2009 شرعت وزارة المالية باتمتة الجمارك، الا ان المسألة بقيت عالقة"، مبينا ان "جهود وزير المالية ومدير عام الجمارك والفريق الساند اثمرت عنها اطلاق برنامج الاسكودا والمضي به دون رجعة".

واكد، على "دعم الهيئة للمشروع وبحسب التوجيهات والمنهاج الحكومي للمضي بالمشروع دون عراقيل"، محذراً "اي موظف او جهة وحتى ضباط ومنتسب يحاول إعاقة هذا العمل".

واعرب، عن "دعم الهيئة ومساندتها لنجاح هذه التجربة"، لافتا الى "اثرها الكبير في تعظيم الايرادات بعمل الاحصاءات الدقيقة ومنع عمليات تزوير والتلاعب".



