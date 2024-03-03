وزير العدل يوجه بإعادة تأهيل القسم الإصلاحي في سجن البلديات

2024-03-03 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بإعادة تأهيل القسم الإصلاحي في سجن البلديات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن خطة الوزارة بتخفيف الاكتظاظ داخل السجون أجرى وزير العدل خالد شواني، زيارة ميدانية الى قسم سجن البلديات، موجهاً "بإعادة تأهيل القسم الإصلاحي ورفده بكافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لإعادة العمل به".

ووجه وزير العدل "بإجراء توسعة داخل السجن المذكور وإضافة مشيدات جديدة لاستيعاب عدد أكبر من النزلاء ولتوفير بيئة إصلاحية مناسبة من أجل إعادة تأهيلهم لاندماجهم بالمجمتع بعد انقضاء محكوميتهم".