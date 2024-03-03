اختتام بطولة للسيارات في محافظة دهوك

2024-03-03 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتمت في محافظة دهوك بطولة ( ذفيستي فال ) للسيارات فئة اوف رود، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين والذي تجاوز عددهم 36 متسابقاً من جميع محافظات العراق ، وبحضور جماهيري غفير .وذكر ممثل الاتحاد العراقي المركزي للسيارات والدراجات النارية علي محمد في بيان تلقته وكالة الأنباء العرقية (واع)، أن " البطولة شهدت ظهور عدد من المتسابقين الذين سوف يكون لهم شأن كبير في تمثيل المنتخبات الوطنية العراقية في المحافل الدولية "، مبيناً أن" الفترة المقبلة ستشهد إقامة جولات أخرى لفئة اوف رود في إقليم كردستان لأن الطبيعة الجبلية الموجودة في الإقليم هي أساس لهذه الرياضة".