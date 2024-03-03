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في بغداد.. القبض على متهم ينتحل صفة ضابط

في بغداد.. القبض على متهم ينتحل صفة ضابط
في بغداد.. القبض على متهم ينتحل صفة ضابط
2024-03-03 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في محافظة بغداد. وقالت الداخلية في بيان تلقته ” ايرث نيوز”، ان “مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد الرصافة، استخبرت عن معلومات تتعلق بقيام متهم يدعي أنه يعمل بصفة ضابط في وزارة الداخلية ويقوم بإيهام المواطنين […]

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