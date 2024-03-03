2024-03-03 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي اليوم الاحد، ان الحزب الديمقراطي هو من يعترض على قرارات المحكمة الاتحادية. وذكر فتحي لوكالة ايرث نيوز، ان “الراي العام في الاقليم مع قرارات المحكمة الاتحادية وعلى الاخص حول توطين رواتب الموظفين ودفعها مباشرة من بغداد من حصة الاقليم في الموازنة” مبينا ان “رؤية الاتحاد واكثرية […]

ظهرت المقالة الوطني الكردستاني: الحزب الديمقراطي هو من يعترض على قرارات المحكمة الاتحادية أولاً على ايرث نيوز.