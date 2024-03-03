2024-03-03 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد ، اللواء رعد عبد الصاحب مديرًا عامًا لمديرية المرور العامة في العراق. وذكر بيان للوزارة ورد ” ايرث نيوز” أن الشمري كلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مديرًا عامًا للمرور”. واشار ايضا الى ” تكليف مدير عام المرور السابق اللواء محمد محمود جواد، بمنصب المدعي […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يكلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مدير عاماً للمرور أولاً على ايرث نيوز.