اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › وزير الداخلية يكلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مدير عاماً للمرور

وزير الداخلية يكلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مدير عاماً للمرور

وزير الداخلية يكلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مدير عاماً للمرور
وزير الداخلية يكلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مدير عاماً للمرور
2024-03-03 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد ، اللواء رعد عبد الصاحب مديرًا عامًا لمديرية المرور العامة في العراق. وذكر بيان للوزارة ورد ” ايرث نيوز” أن الشمري كلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مديرًا عامًا للمرور”. واشار ايضا الى ” تكليف مدير عام  المرور السابق  اللواء محمد محمود جواد، بمنصب المدعي […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يكلف اللواء رعد مهدي عبد الصاحب مدير عاماً للمرور أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز