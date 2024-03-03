2024-03-03 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، اطلاق اعانة الحماية الاجتماعية لأكثر من مليونين و(١٥٦) الف أسرة بمبلغ اجمالي يصل الى أكثر من (٤٦٧) مليار دينار. ودعت الوزراة في بيان ورد ” ايرث نيوز”الأسر الى مراجعة منافذ الصرف لأستلام اعاناتهم، كما بين رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي ان عدد الأسر المشمولة التي […]

ظهرت المقالة لأكثر من مليوني أسرة..العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر آذار أولاً على ايرث نيوز.