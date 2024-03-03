خلية الإعلام الأمني تعلن انطلاق الصفحة الأولى من عملية وعد الحق الثانية

2024-03-03 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، انطلاق الصفحة الأولى من عملية وعد الحق الثانية.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم عملية وعد الحق الثانية بصفحتها الأولى، ضمن قواطع قيادات عمليات الجزيرة والأنبار وكربلاء المقدسة".

وأضاف البيان "اشتركت في هذه المرحلة التي يشرف عليها نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه قائد القوات البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وضباط الركن، قوات من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة".

وتابع أن "هذه العملية تأتي بناءً على معلومات استخبارية للضغط على المفارز الإرهابية وتطهير الصحراء من مخلفاتهم، وصولاً إلى الحدود الدولية بالتعاون والتنسيق مع قوات الحدود"، لافتاً الى أن "القطعات الأمنية حددت أهدافها في هذه المرحلة ووضعت الخطط المرسومة لتنفيذها لدحر ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم الخاوية".