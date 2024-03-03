2024-03-03 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصلت اليوم الأحد وفود حركة حماس وقطر والولايات المتحدة إلى مصر لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة. وأكد مصدر في “حماس” أن اتفاق الهدنة في غزة قد يتم خلال “24 إلى 48 ساعة”، في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية. وقال: “اليوم تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا للاتفاق […]

ظهرت المقالة وصول وفود حماس وقطر والولايات المتحدة إلى مصر لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة أولاً على ايرث نيوز.