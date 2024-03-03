2024-03-03 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد الباحث السياسي السني سيف سعدي اليوم الاحد، ان ما يحصل من صراع سياسي سني له ارتدادات سلبية على المنتظم الاجتماعي.وذكر سعدي لوكالة ايرث نيوز، ان “ما يحصل من صراع سياسي بين الفواعل السُنية في هذه المرحلة الراهنة سيكون له ارتدادات سلبية على المنتظم الاجتماعي في محافظاتهم، والابتعاد عن القضية الرئيسة من مطالب […]

ظهرت المقالة باحث: ما يحصل من صراع سياسي سني له ارتدادات سلبية على المنتظم الاجتماعي أولاً على ايرث نيوز.