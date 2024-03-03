2024-03-03 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، إطلاق سراح 613 نزيلاً خلال شهر شباط الماضي. وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “وزارة العدل، تعلن عن الموقف الشهري لدائرة الإصلاح العراقية بعدد المطلق سراحهم من الأقسام الإصلاحية خلال ‏شهر شباط الماضي لعام 2024″، مبينة ان “العدد الكلي للمفرج عنهم، بلغ (613) نزيلاً في بغداد […]

ظهرت المقالة العدل تعلن عن إطلاق سراح (613) نزيلاً خلال شهر شباط الماضي أولاً على ايرث نيوز.