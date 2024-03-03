القبض على متهم لانتحاله صفة ضابط في وزارة الداخلية

2024-03-03 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على شخص ادعى بأنه يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز المديرية في بغداد الرصافة، استخبرت معلومات تتعلق بقيام شخص يدعي بأنه يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية يقوم بإيهام المواطنين بالتعيين وإصدار إجازات حمل السلاح وذلك مقابل مبالغ مالية".

وأكد، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات عن المشتبه به وبعد استحصال الموافقات القضائية واستكمال جميع الإجراءات الأصولية، تمكنت المفارز وبكمين محكم من إلقاء القبض عليه".

وأضاف، "لدى التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية"، مشيراً الى "تدوين أقواله وإحالته الى الجهات المعنية استعداداً لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل".