2024-03-03 15:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علقت النائب عن محافظة بغداد مديحة المكصوصي، اليوم الاحد (3 آذار 2024)، على قرب انتهاء الاختناقات المرورية في العاصمة، والتي يعاني منها المواطن منذ سنين طويلة، فيما اشارت الى انطلاق حزمة مشاريع ثانية مع انتهاء الاولى.

وقالت المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المواطن البغدادي يعاني منذ سنين طويلة من الاختناقات المرورية في العاصمة، لكن قريبًا ستنتهي هذه الاختناقات بشكل كبير بعد افتتاح مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية".

واوضحت أن "مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات وصلت الى مراحل متقدمة جداً ونسب الإنجاز فيها تجاوز الـ(80%) والعمل مستمر وعلى مدار الساعة من دون أي توقف لغرض الافتتاح قبل منتصف العام الحالي".

حزمة ثانية

واشار الى أن "افتتاح هذه المشاريع سيطلق حزمة ثانية بمناطق جديدة في بغداد، مخطط لها من قبل وزارة الاعمار والإسكان".

وفي (9 آب2023)، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إطلاق العمل في مشروع توسعة ساحة النسور وسط بغداد، ضمن مشاريع الحكومة لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة.

ويتضمن المشروع، الذي ينفذ من قبل إحدى الشركات الصينية، تصميم وتنفيذ وتطوير ساحة النسور عبر إنشاء ثلاثة أنفاق للسيارات ومُجسرين.

كما أطلق السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، العمل في مشروع تنفيذ مجسرات ربط طريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، وتوسعة الطرق على جانبي قناة الجيش.

وأكد رئيس مجلس الوزراء طبقا لبيان أصدره مكتبه الإعلامي، وتلقته "بغداد اليوم"، سعي الحكومة، للتحرك بخطوات عملية باتجاه الخدمات، لأهمية هذا الملف للمواطن من الناحية المعيشية والعمرانية والصحية، مبيناً أنّ الخدمات في العاصمة بغداد تمثل أولوية، خصوصاً ما يتعلق بالازدحامات المرورية التي تشكل مشكلة مزمنة، مشيراً إلى توفر التخصيصات المالية في موازنة السنوات الثلاث.

ويتضمن مشروع توسعة ساحة النسور إنشاء نفق بطول 490 م، يربط بين شارع الأردن و شارع القادسية، ونفقاً آخر بطول 535م يربط بين شارع يافا وشارع بيروت، أما النفق الثالث فهو بطول 1035م، ويربط بين شارع بيروت وشارع يافا بعمق حفر يصل إلى 16م تحت مستوى سطح الأرض، فضلا عن إنشاء مجسر النسور بطول 890م يربط بين شارع دمشق وشارع محمد مهدي الجواهري، مع مجسري الاقتراب صعوداً ونزولاً بطول 300م، ومجسر للسيارات فوق خط السكة بطول 478م، يربط بين ساحة قحطان مروراً بخط سكة بغداد - البصرة وصولاً إلى تقاطع أم الطبول، كما يشتمل المشروع على توسعة الطرق المحيطة بمواقع العمل.

أما مشروع الرستمية فيتضمن تنفيذ مجسر يربط طريق محمد القاسم السريع مع قناة الجيش بطول 400م، وتنفيذ 4 استدارات مجسرة ضمن قناة الجيش؛ لتأمين الانتقال الانسيابي بين جانبي القناة، وتوسعة للطريق على جانبي القناة بتنفيذ طريق رئيس بـثلاثة ممرات.