شابات العراق يتفوقن على نظيراتهن العمانيات ببطولة العرب لكرة السلة

2024-03-03 15:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استهل منتخب العراق بكرة السلة 3X3 للنساء مشواره في بطولة العرب للشابات، الجارية أحداثها في سلطنة عمان بالفوز على مضيف البطولة بنتيجة 14- 3.

وتشارك في البطولة العربية سبعة منتخبات هي، العراق وسلطنة عمان، ومصر والجزائر والكويت والإمارات.

ويواجه منتخب العراق منتخب مصر في ثاني مبارياته ومنتخبات الإمارات العربية المتحدة في ثالث مواجهاته ومنتخب عمان "الثاني" في المباراة الرابعة.

يذكر ان البطولة ستستمر لثلاثة أيام متتالية تجري جميعها في سلطنة عمان.